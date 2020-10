Compagnoni: “Milan da Champions. Scudetto? E’ ancora presto”

MILANO – Tramite i microfoni di Sky Sport, il telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan: “Per lo Scudetto è probabile che ci vorranno 88/90 punti, un po’ troppi forse per questo Milan. Però siamo tornati alle sette sorelle: tutte in grado di lottare fino alla fine per la qualificazione in Champions League. Il Milan forse nella griglia attuale non parte nelle prime quattro, ma nel girone di ritorno della scorsa stagione ha fatto la bellezza di 41 punti. E non escludo non possa riuscirci anche stavolta: con 82 punti in Champions ci vai. Sulla carta forse il Napoli ha qualcosa in più di Lazio e Milan, ma lotta è apertissima”.