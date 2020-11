Compagnoni: “Inopportuno fare un processo al Milan dopo una sconfitta”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, il telecronista Maurizio Compagnoni si è espresso sulle critiche ricevute dal Milan dopo la sconfitta europea contro il Lille: “Di risultati stranissimi ne vediamo tanti in questa stagione alquanto particolare. Consideriamo anche che il rigore concesso ai francesi è stato un rigorino, seguito dall’errore di Donnarumma. Sarà fondamentale la partita con il Verona, che ha messo in difficoltà anche la Juventus. Domenica sera capiremo se quello in Europa League sia stato solo un passaggio a vuoto o se effettivamente vi sia un rallentamento da parte dei rossoneri. Tuttavia, fare un processo al Milan dopo una sola sconfitta ritengo che sia decisamente inopportuno”.