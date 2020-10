Colomba sul Milan: “Per lo Scudetto è ancora presto, però mai dire mai…”

MILANO – L’allenatore Franco Colomba, ex tecnico, fra le altre, di Bologna e Parma, è intervenuto ai microfoni di TMW spendendo anche alcune parole sul Milan di Stefano Pioli: “Quest’anno forse è ancora presto per lo Scudetto, l’organico non è ancora completo, però può provarci. Pioli ormai conosce l’ambiente e si è guadagnato la stima e la fiducia di tutti. E’ maturo e ha sempre fatto un buon lavoro: confermarsi non è mai facile ma al Milan ha fatto vedere, per l’ennesima volta, di essere un ottimo allenatore”.