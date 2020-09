Collovati: “Milan da Scudetto se prende Chiesa e un difensore di qualità”

MILANO – L’ex difensore rossonero Fulvio Collovati, intervenuto ai microfoni de La Nazione, ha parlato del Milan: “Nell’ultima parte dello scorso campionato ha avuto un rendimento impressionante, condizionato in modo positivo dalla presenza di Ibrahimovic, che sarà l’ago della bilancia anche in questa stagione. Se Zlatan si conferma su quei livelli, i rossoneri sono dei seri candidati per un posto in Champions League. Se poi sul mercato vengono presi Chiesa e un centrale difensivo di qualità, allora la squadra di Pioli può puntare persino alla vittoria dello Scudetto”.