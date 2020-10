MILANO – Fulvio Collovati, ex difensore rossonero, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport: “Per lui non ci sono più parole. Fenomenale. Ma c’è un blocco di giocatori cresciuti in maniera esponenziale: Donnarumma, Kessie, Calhanoglu. La sua assenza peserà. Tuttavia a gennaio servono un centrale e un vice-Ibra. Ma la società è attenta: se tra 6-7 gare il Milan sarà ancora in alto, i dirigenti inizieranno a muoversi”.