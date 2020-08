Claudio Bravo va al Betis: Milan, torna Begovic?

MILANO – Nella giornata odierna il portiere Claudio Bravo ha firmato un contratto di un anno, con opzione sul secondo, col Betis Siviglia. Il cileno, dopo essersi svincolato dal Manchester City, era stato più volte accostato al Milan, il quale è ancora in cerca di un estremo difensore a cui affidare il ruolo di vice-Donnarumma. A questo punto, il candidato principale resta Asmir Begovic, ma per riportarlo in rossonero occorre trovare un accordo con il Bournemouth, club inglese che ne possiede ancora il cartellino.