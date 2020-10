Chisoli: “Complimenti al Milan, ma non abbiamo sfigurato”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha analizzato la sconfitta contro la squadra rossonera: “Complimenti al Milan. Abbiamo giocato abbastanza bene poi è emersa la qualità dei giovani calciatori rossoneri, pensavamo di trovarli un po più stanchi e invece hanno giocato molto bene. Siamo una squadra in costruzione quindi la pausa per noi è importantissima per capire certi meccanismi di gioco. Speriamo che Andrej Gălăbinov stia bene ma sapevamo che era una partita difficile. Vincenzo Italiano è un grande allenatore e molto promettente. Complimenti al mister perché è venuto a San Siro senza barricarsi ma giocando bene”.