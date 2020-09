Chiesa, Pradè chiude alla cessione: “Non ci sono le condizioni per farlo partire”

MILANO – Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, parlando in conferenza stampa ha chiuso le porte alla cessione di Federico Chiesa in questa finestra di mercato: “Noi abbiamo quattro giocatori in scadenza nel 2022: Chiesa, Pezzella, Milenkovic e Biraghi. Su queste quattro situazioni cominceremo a lavorare dal 6 ottobre. Chiesa? Il presidente Commisso è stato chiarissimo: a condizioni congrue sarebbe partito, ma queste condizioni attualmente non ci sono e Federico si sta comportando benissimo. Oggi Chiesa è un calciatore della Fiorentina e io lo considero fondamentale per noi”.