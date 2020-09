Chiarugi: “Tonali ha tutto per fare bene con la maglia che ama”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, Luciano Chiarugi, ex bomber rossonero, si è espresso su Sandro Tonali, nuovo acquisto del Milan a centrocampo: “Voleva il Milan perché ne è anche tifoso, ora ha coronato il suo sogno. Ha tutte le carte in regola per fare bene e togliersi delle soddisfazioni con la maglia che ama. Se il Milan continua a girare come ha fatto nella seconda parte dello scorso campionato, anche per Tonali sarà più semplice inserirsi nel gruppo. Si vede che ha grande voglia di emergere”.