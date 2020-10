Cesari: “Nel derby c’è stato un errore gravissimo dell’arbitro Mariani”

MILANO – Durante la trasmissione ‘Pressing Serie A’, l’ex direttore di gara Graziano Cesari ha commentato l’operato dell’arbitro Maurizio Mariani nel derby, soffermandosi sull’episodio che, a inizio ripresa, avrebbe potuto portare all’espulsione di Franck Kessié: “Al minuto 57 c’è un fallo molto brutto di Kessié su Hakimi. Il centrocampista rossonero entra nettamente in ritardo: non tocca neppure il pallone e va direttamente sulla caviglia dell’avversario. Abbiamo criticato molto Daniele Orsato per il mancato giallo a Miralem Pjanic in Inter-Juve del 2018, ma tendenzialmente questo è molto peggio. L’arbitro ha commesso un grave errore non estraendo il rosso per Kessié”.