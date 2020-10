Cerruti su Milan-Roma: “L’esito dipende molto da Ibra…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato della sfida che lunedì sera metterà di fronte Milan e Roma a San Siro: “La squadra di Pioli non deve più dimostrare nulla, non è un esame. Potrebbe anche perdere, ma questo non significa che non sia una buona squadra. Gli esami sono finiti per i rossoneri, che hanno dimostrato di avere valori importanti. Credo che lunedì rischi di più la Roma, che deve ancora trovare continuità, a differenza del Milan. Il fulcro è Ibra, visto che anche contro il Celtic, quando è uscito, il Milan è calato: l’esito della partita dipenderà molto dallo svedese”.