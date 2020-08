Cerruti: “Ibra non basta, servono rinforzi in tutti i reparti”

MILANO – Attraverso MilanNews.it, il giornalista Alberto Cerruti ha detto la sua sulla prossima sessione di calciomercato: “Ibra rimarrà, è soltanto questione di giorni. Ma un conto è svegliare una squadra al decimo posto a Natale portandola al sesto a fine campionato, un altro è iniziare una lunga stagione per arrivare come minimo quarti. Occorre dunque capire che il grande Zlatan da solo non basta: ci vogliono rinforzi in tutti i reparti e possibilmente in fretta, perché mister Pioli ha diritto di lavorare con l’organico al completo il prima possibile”.

