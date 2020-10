Celtic-Milan, le formazioni ufficiali

MILANO – Questa sera Celtic e Milan si affrontano al ‘Celtic Park’ di Glasgow, nella prima giornata del Girone H di Europa League. I rossoneri, privi dell’infortunato Calhanoglu, scendono in campo con Brahim Diaz sulla trequarti, affiancato da Castillejo e Krunic. A metà campo Tonali sostituisce Bennacer. In difesa esordio per Diogo Dalot. Ecco le formazioni ufficiali.

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths. A disp. Bain, Hazard, Taylor, Klimala, Soro, Turnbull, Christie, Rogic, Elyounoussi, Henderson, Dembélé. All. Lennon.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Bennacer, Conti, Hauge, Leao, Kalulu, Maldini, Colombo, Saelemaekers. All. Pioli.