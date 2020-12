Celtic, Lennon: “Stiamo attraversando un periodo problematico, siamo feriti”

MILANO – Alla vigilia della partita d’Europa League contro il Milan, Neil Lennon, allenatore del Celtic, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul periodo alquanto burrascoso che sta attraversando la squadra scozzese, a causa di risultati molto deludenti: “Stiamo attraversando un periodo molto problematico. Tuttavia in questi giorni ho ricevuto un grande aiuto da parte dei giocatori; questo è sicuramente incoraggiante e confortante. Ovviamente siamo delusi e feriti dal comportamento di alcuni tifosi: capisco la loro frustrazione, ma non serve a nulla agire così e fa male soprattutto ai giocatori. Esonero? Dopo la partita di domenica scorsa l’avrei capito se fosse arrivato, ma il Celtic non è una società che licenzia gli allenatori solo per il gusto di farlo. Ringrazio il club per il sostegno”.