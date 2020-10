Celtic, Lennon: “Non meritavamo la sconfitta”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Neil Lennon, allenatore del Celtic, ha espresso la propria amarezza per la partita persa 3-1 contro il Milan: “Non meritavamo questa sconfitta. Mi dispiace non raccogliere punti, ma ci sono diversi spunti positivi da cui ripartire. Purtroppo abbiamo subito un gol in maniera ingenua dopo un ottimo inizio, ma la reazione nella ripresa mi ha soddisfatto. Avremmo meritato un pareggio, abbiamo giocato molto meglio rispetto all’ultima partita. Si è sentito il peso di qualche assenza, ma sono contento di poter recuperare qualche giocatore per le prossime sfide”.