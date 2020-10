Celtic, Laxalt si presenta: “Ora il mio cuore è qui, darò sempre il massimo”

MILANO – Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il trasferimento, in prestito secco, di Diego Laxalt al Celtic, squadra contro cui il Milan giocherà nel girone di Europa League. Il terzino uruguayano si è presentato rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni della televisione ufficiale del club scozzese: “Sono molto felice di essere qui. Adesso la mia testa e il mio cuore sono col Celtic e cercherò di fare del mio meglio in ogni partita. So che affronteremo proprio il Milan in Europa League, ma io darò il massimo contro qualsiasi avversario”.