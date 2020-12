Celtic, Jullien: “Europa League deludente, ma a San Siro daremo il massimo”

MILANO – Intervistato dai microfoni del sito ufficiale del Celtic, Christopher Jullien, difensore della squadra scozzese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita che andrà in scena domani contro il Milan: “E’ un peccato aver fatto soltanto un punto in quattro partite di Europa League. Sappiamo di aver svolto un percorso deludente e siamo molto dispiaciuti per come si siano messe le cose nel girone. Tuttavia dobbiamo dare il massimo sia contro il Milan che con il Lille. Bisogna fornire delle buone prestazioni. Quando non c’è pressione si riesce a giocare meglio, con maggior tranquillità, quindi dobbiamo sfruttare le ultime due partite del girone per migliorare noi stessi”.