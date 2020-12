Celtic, Brown: “Milan fortissimo, non è un caso che sia primo in Serie A”

MILANO – Il capitano del Celtic, Scott Brown, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da MilanNews.it, sulla sfida di domani contro la squadra rossonera: “Giocare a San Siro in partite così importanti è sempre un onore. Dobbiamo difenderci bene e ripartire velocemente perché sappiamo di affrontare una squadra fortissima e ben organizzata. Non è un caso che il Milan sia primo in classifica in Serie A. Sicuramente sarà una partita molto difficile per noi, lo sappiamo. Ma dobbiamo tornare ad ottenere dei risultati positivi e fare delle prestazioni convincenti”.