Cecchi: “Pioli, calcio semplice ma efficace. Ha trasformato alcuni giocatori”

MILANO – Sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha parlato di Milan elogiando il lavoro di mister Pioli e della società: “E’ una squadra costruita con intelligenza. Il tanto bistrattato Pioli pratica un calcio semplice ma molto efficace. Inoltre è stato in grado di trasformare alcuni giocatori, che adesso rendono al massimo. Bravi anche i dirigenti a rinnovare il contratto di Ibrahimovic: la sua permanenza è stata decisiva non solo in termini di reti, ma anche perché ha dato sicurezza a tutto il gruppo”.