Castillejo: “Ogni partita è una finale. Abbiamo grandi obiettivi”

MILANO – L’esterno rossonero Samuel Castillejo, schierato titolare questa sera nella partita contro il Lille, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio: “Ogni partita per noi è una finale. Dobbiamo continuare il bel percorso che stiamo facendo. Se sono stupito? No, in questo gruppo ci sono giocatori giovani che hanno voglia di lavorare. Ibra ha portato una mentalità diversa, trasmettendo una grande voglia di vincere. I nostri obiettivi sono alti e daremo tutto per raggiungerli”.