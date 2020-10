Castellazzi: “Derby non determinante ma significativo. Handanovic e Donnarumma due certezze”

MILANO – Intervistato dai microfoni de Il Giorno, Luca Castellazzi, ex portiere dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby, soffermandosi su Samir Handanovic e Gigio Donnarumma: “Ovviamente non è una partita determinante per la classifica, dato che siamo solo al quarto turno, ma può già dare delle indicazioni significative per il prosieguo del campionato. La grande fortuna di Inter e Milan è avere in porta due certezze. Handanovic fa pochi errori e in un’Inter che va bene possono anche incidere meno, come accaduto a Benevento. Donnarumma ha dalla sua parte la carta d’identità, anche se poi di esperienza per essere un classe ’99 ne ha tantissima. Entrambi sono portieri moderni”.