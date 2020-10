MILANO – L’ex arbitro Paolo Casarin, tramite il Corriere della Sera, si è espresso sul calcio di rigore in favore dell’Inter prima assegnato e poi revocato da Mariani, nel secondo tempo del derby: “Mariani fischia un rigorino per contatto tra Donnarumma e Lukaku. La VAR scopre il fuorigioco di Lukaku sul tocco di Eriksen (quello di Kjaer, involontario, non rimette in gioco il nerazzurro) e il rigore scompare”.