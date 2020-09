Caressa: “Con Tonali il Milan passerà al 4-3-3”

MILANO – Il noto telecronista Fabio Caressa, attraverso i microfoni di Sky Sport 24, ha parlato del neo acquisto rossonero Sandro Tonali e di come potrebbe cambiare il sistema di gioco della squadra di Pioli: “Non bisogna aspettarsi che il ragazzo prenda subito in mano la squadra. Questo è un compito che spetta a qualcun altro. Tonali è un grandissimo giocatore e lo dimostrerà nel tempo. Le sue qualità migliori secondo me sono la tenacia come quella del suo idolo Gattuso e l’inserimento. Quando saranno tutti a disposizione, credo che Pioli andrà verso il 4-3-3”.