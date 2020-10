Cardone: “Ora è un Milan più maturo. Ibra? Lo vedo più collaborativo”

MILANO – L’ex calciatore Giuseppe Cardone, oggi tecnico, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio parlando a che di Milan: “Sotto l’aspetto tecnico è superfluo dire quanto Ibra sia importante; lo è per il Milan come lo sarebbe per qualunque altra squadra. Ha un’esperienza diversa, non fa più certi gesti che possono essere fraintesi: lo vedo molto più collaborativo all’interno di un gruppo, questo è importante. Tutto il Milan, compreso Pioli che io ho avuto a Parma, è maturato e migliorato molto”.