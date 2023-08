Gerry Cardinale a Capri: “I miei investimenti sono per vincere”

Gerry Cardinale presidente del Milan e numero uno di RedBird, in vacanza a Capri si è prestato a firmare autografi. Inoltre ha promesso che porterà in alto il Milan.

Gerry Cardinale presidente del Milan e numero uno del fondo RedBird, si trova in vacanza a Capri dove si tratterà fino a domani come riporta milannews.it. Lo stesso sarebbe sull'isola assieme a Tom Werner , proprietario del Liverpool , Sam Kennedy proprietario dei Red Sox Boston (squadra di Baseball), e John Hess la cui famiglia era proprietaria dei New York Jets nella NFL .

Cardinale si è prestato a firmare autografi con vari tifosi in vacanza e non solo, lui stesso si è stupito che ci fossero tifosi milanisti nell'isola Campana. Inoltre ha avuto l'occasione di incontrare il presidente del Milan Club Capri. I due hanno scambiato qualche parola, e da quanto trapelato sembrerebbe che il presidente del Milan e di RedBird, abbia detto queste poche ma importantissime parole: "Cari tifosi, state tranquilli che i miei investimenti sono per portare in alto il Milan e per vincere. I promise you."