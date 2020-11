Capuozzo: “Milan, troppe difficoltà sui palloni inattivi”

MILANO – Durante un intervento ai microfoni di Milan Tv, il giornalista di fede rossonera Toni Capuozzo, ha messo in risalto le difficoltà che sta riscontrando la squadra di Pioli sulle palle inattive: “Il Milan sta facendo fatica sui palloni inattivi sia in fase difensiva che offensiva. Contro il Verona molti angoli sono stati battuti da Calhanoglu sul primo palo e diventati preda facile dei difensori avversari. Dobbiamo sfruttare i calci da fermo a nostro favore. Mi chiedo se ci possa essere un collegamento con le difficoltà riscontrate sui calci da fermo a sfavore, come se questo aspetto, durante la preparazione, non sia stato curato abbastanza”.