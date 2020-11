Capello: “Il Milan ha sostanza e piedi buoni, non è primo per caso”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, grande ex allenatore rossonero, si è espresso sull’inizio di stagione da parte del Milan: “La squadra di Pioli non è al primo posto in classifica per caso. Ha un centrocampo di contenuti, ci sono la corsa e i piedi buoni, quindi la possibilità di palleggiare e al tempo stesso avere dinamismo. Il Milan può arrivare al gol con vari uomini, come già accaduto in queste prime partite fra campionato ed Europa League. I rossoneri sono imprevedibili e questo aspetto aumenta la loro pericolosità per gli avversari”.