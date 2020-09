Cagni: “Milan, Kessié insostituibile. Tonali? Ecco chi mi ricorda…”

MILANO – L’allenatore Gigi Cagni, contattato dai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Sandro Tonali e della sua possibile collocazione nello scacchiere rossonero di Stefano Pioli: “Secondo me non si può togliere Kessié in questo momento. Tonali ha detto che ha giocato sia a due che a tre a centrocampo, quindi saprà eventualmente adattarsi ad un cambio di modulo. Sa giocare a calcio, ha sia tecnica che prestanza fisica: se si mette in testa di giocare nella metà campo, può ricoprire più ruoli. Tatticamente lo vedo come una via di mezzo fra Dunga e Matthäus“.