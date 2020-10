MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Daniele Cacia, ex centravanti, ha parlato del derby di Milano che andrà in scena sabato 17 ottobre: “Sono due squadre forti, ma purtroppo la partita sarà condizionata dalle assenze dovute al Covid, da una parte e dall’altra. Tuttavia, l’assenza di Ibra sarebbe pesantissima per il Milan mentre l’Inter, nonostante gli indisponibili, ha un organico più ampio, quindi Conte ha comunque giocatori molto importanti da schierare”.