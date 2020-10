Bucchioni: “Milan e Roma squadre divertenti, i rossoneri hanno fiducia e consapevolezza”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan e Roma, protagoniste ieri di una sfida spettacolare al Meazza: “Ho visto due squadre divertenti, che amano giocare a calcio. Alla lunga la Roma potrà essere più incisiva nel corso della stagione, ma il Milan ormai ha grande autostima grazie agli ottimi risultati. Anche ieri sera il Milan ha dimostrato di essere più sicuro e di avere più certezze dei giallorossi, ma in prospettiva vedo la squadra di Fonseca favorita per un posto in Champions League, anche per la profondità della rosa”.