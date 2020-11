Bucchioni: “Milan-Donnarumma, accordo non lontano. Ma Raiola…”

MILANO – Attraverso TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo di Donnarumma: “Il ragazzo vuole restare. Preso atto di questo, Raiola sta lavorando per fargli ottenere 7,5 milioni di ingaggio, più la conferma del fratello. Il Milan ha risposto offrendo 6,5 milioni, ma c’è la sensazione che a 7 si possa chiudere. C’è soltanto uno scoglio: Raiola vorrebbe vincolare il rinnovo alla qualificazione in Champions League del Milan, manifestazione alla quale Donnarumma sogna di partecipare il prima possibile. Gazidis, invece, non vorrebbe una clausola del genere. C’è comunque ottimismo: la volontà, da entrambe le parti, di arrivare alla fumata bianca, farà trovare una soluzione in grado di accontentare tutti”.