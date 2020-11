Bucchioni: “Il Milan ha dimostrato di esserci. Grande reazione contro un ottimo Verona”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso sul pareggio ottenuto ieri dal Milan contro l’Hellas Verona: “La squadra ha dato un bel segnale. Era chiamata a disputare una partita scivolosa e veniva dalla brutta sconfitta in Europa League. Contro una squadra ben organizzata come il Verona poteva finire il ciclo magico. Invece è ripartito. Nonostante il risultato e un approccio non buono, ho visto un bel Milan, capace di compattarsi nel momento di maggior difficoltà. La squadra ha dimostrato di esserci, così come c’è anche il gioco”.