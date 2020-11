Brambati: “Napoli-Milan? Vincere significa fare il salto di qualità”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Brambati ha detto la sua sull’incontro di domani sera fra Napoli e Milan al San Paolo: “Dovesse vincere una o l’altra squadra, ci sarebbe una grande spinta per l’autostima e per la classifica. Diciamo che ottenere i tre punti significherebbe fare un salto di qualità. Il Milan ha il vantaggio di avere il tecnico fuori piuttosto che i calciatori. Il Napoli, dal canto suo, proverà a diventare la prima squadra in grado di battere i rossoneri in questo campionato. E’ un bel banco di prova da una parte e dall’altra”.