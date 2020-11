Braida su Napoli-Milan: “Uno spot per il calcio italiano. Gattuso vuole dimostrare che…”

MILANO – L’ex direttore sportivo rossonero Ariedo Braida, contattato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, si è espresso sulla sfida in programma questa sera al San Paolo fra Napoli e Milan: “E’ una sfida tra due squadre che stanno bene ed esprimono un bel calcio. Poi ci sono due giganti, uno in panchina e l’altro in campo: Gattuso e Ibrahimovic. Conoscendo Ringhio, so che vuole dimostrare alla società rossonera di aver sbagliato a mandarlo via. Spero che sia una gara molto divertente: uno spot per il calcio italiano. La guarderò sicuramente, visto che tifo sempre per i rossoneri e sono un grande estimatore dell’attuale tecnico del Napoli”.