Brahim ha conquistato il Milan: presto un colloquio col Real

MILANO – L’avvio di stagione di Brahim Diaz, prelevato dal Milan in prestito nell’ultima sessione di calciomercato, è stato più che positivo. Il fantasista spagnolo non è un titolare fisso, ma nonostante questo ha già segnato tre reti – coincise con altrettante vittorie – fra campionato ed Europa League. La società rossonera vorrebbe confermarlo in squadra, ma occorre trovare un accordo col Real Madrid, club proprietario del cartellino. Proprio per questo, come riferisce calciomercato.com, nelle prossime settimane i dirigenti del Milan incontreranno quelli spagnoli per raggiungere un’intesa; l’opzione attualmente più probabile è che venga prolungato di un anno il prestito, inserendo l’opzione di riscatto in favore del club meneghino.