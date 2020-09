Brahim Diaz: “Ciao San Siro. E’ solo l’inizio”

MILANO – Anche la seconda amichevole stagionale del Milan è stata archiviata, con un secco 4-1 rifilato al Monza. Nella sfida contro i brianzoli c’è stato spazio anche per il nuovo arrivato Brahim Diaz, il quale ha avuto a disposizione una ventina di minuti per iniziare a mettersi in mostra con la maglia rossonera. Il primo assaggio di una stagione in cui l’esterno spagnolo dovrà provare a tutti i costi ad essere protagonista, per riuscire a consacrarsi. Lo stesso Diaz si è “presentato” a San Siro attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Ciao San Siro. È solo l’inizio”.