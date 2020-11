Braglia: “Milan? Spero che il club venga venduto ad Arnault…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere che ha vestito per una stagione la maglia del Milan, ha parlato della situazione legata ai rinnovi in casa rossonera: “Le prossime sessioni di mercato sono legate ai rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic. La programmazione del Milan, attualmente, mi sembra un casino. E’ incredibile che si corra il rischio di perdere dei calciatori così importanti a parametro zero. Personalmente spero che si possa vendere il club ad Arnault, per crescere soprattutto sul piano delle ambizioni”.