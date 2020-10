Braglia: “Milan da Scudetto, ma non è solo merito di Ibra…”

MILANO – Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha incensato il Milan di Stefano Pioli in un’intervista rilasciata sulle frequenze di TMW Radio: “Non è tutto merito di Ibrahimovic, che è comunque un grandissimo campione. Ma una figura da rivalutare è proprio quella di Pioli. Sta facendo un lavoro straordinario. Per me questo Milan può ambire allo Scudetto, anche se la panchina è corta per un traguardo del genere. Vedo una squadra compatta e che non prende gol: questo è fondamentale. Se continua così diventa una seria candidata per il titolo”.