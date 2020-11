Braglia: “Milan, Champions obiettivo alla portata. Ma lo Scudetto…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere che ha vestito la maglia rossonera per una stagione, ha detto la sua sul Milan: “Non ha una rosa con tanta esperienza, perché la gran parte dei giocatori è molto giovane, e i campionati si vincono sul finale. La rosa attuale non so se sia già in grado di giocarsi lo Scudetto, ma la metto comunque tra le prime quattro della classifica. Un posto in Champions League è assolutamente alla portata dei rossoneri. Ibrahimovic è il vero leader della squadra, ha fatto maturate tutti, ma va gestito, perché la sua età non può esser trascurata nell’arco di un’intera stagione”.