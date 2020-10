Braglia: “Ibra-Dzeko? Sfida fra giganti, ma Zlatan è più completo”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, l’ex portiere rossonero Simone Braglia si è espresso sul duello che questa sera andrà in scena fra Zlatan Ibrahimovic ed Edin Dzeko: “Credo sia più completo Ibra, anche se il bosniaco esercita un peso enorme all’interno della Roma. Parlando delle squadre, invece, penso che sia più completa quella giallorossa, nonostante il Milan abbia tanto entusiasmo dalla sua parte. Pioli può contare su una rosa che non è forte come quella della Roma, ma che ha comunque tutte le carte in regola per vincere la partita”.