Borghi: “Shamrock insidioso, ma il Milan è nettamente più forte”

MILANO – Contattato dai microfoni di MilanNews.it, Stefano Borghi, telecronista di DAZN, ha parlato dell’impegno che questa sera la squadra di Stefano Pioli affronterà con lo Shamrock Rovers: “Mi aspetto un Milan che torni in Europa con la voglia di rimanerci a lungo. Al di là della miglior condizione fisica degli irlandesi, che hanno già giocato tante partite, credo ci sia un bella differenza tecnica fra le due squadre. Il Milan è decisamente più forte rispetto allo Shamrock. La sfida presenta delle insidie, non è da sottovalutare, ma per il Milan è comunque abbordabile: i rossoneri, nel complesso, sono molto più forti”.