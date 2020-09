Boniek bacchetta Piatek: “Doveva restare al Milan”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex centravanti Zibi Boniek, oggi presidente della federcalcio polacca, ha “tirato le orecchie” al suo connazionale Kris Piatek: “Ha segnato tanto sia al Genoa che al Milan. Secondo me ha sbagliato a lasciare il campionato italiano, perché lì ha fatto ottime cose. Ogni attaccante attraversa un periodo di crisi, ma lui ha pensato subito di cambiare. Avrebbe fatto meglio a restare al Milan. Non so cosa farà in questa sessione di mercato, ma se torna in Serie A mi auguro che riesca confermare tutto il valore mostrato nelle scorse stagioni”.