Bonera su Tonali: “Sta crescendo, percorso analogo a quello di Bennacer”

MILANO – Daniele Bonera, che anche domani sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, soffermandosi anche sulla crescita di Sandro Tonali: “Sta svolgendo un percorso analogo a quello fatto da Bennacer l’anno scorso. Sta crescendo, ci parliamo spesso e puntiamo molto su di lui. Giovedì è stato protagonista nel passaggio per Rebic; ha tutto per migliorare giorno dopo giorno. Noi siamo qui per farlo diventare un giocatore in pianta stabile di questa squadra”.