Bologna, Di Vaio: “Milan avversario di assoluto valore”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del debutto in campionato contro il Milan: “Ci aspetta una partita molto complicata, con un avversario di assoluto valore, come abbiamo potuto vedere anche alla fine dello scorso campionato. Inoltre, in Europa League il Milan si è confermato ancora in crescita dal punto di vista fisico e dell’autostima. Noi comunque giocheremo a viso aperto, provando a mettere in campo le nostre doti. Siamo fiduciosi per questa stagione: possiamo fare bene”.