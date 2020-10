Biasin: “Pioli ha battuto il maestro Conte. Ora il Milan non ha più paura”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del derby vinto dal Milan: “Quello che manca all’Inter, almeno in questo inizio di stagione, è un po’ di identità, che invece ho riscontrato nel Milan. Devo dire che Pioli ha battuto il maestro Conte. E’ stato un derby perfetto per il Milan, che ritengo ancora di una categoria inferiore rispetto ai nerazzurri. Ma i rossoneri hanno perso la paura della prima metà dello scorso campionato e questo è fondamentale, infatti dopo il gol di Lukaku non si sono scomposti e hanno continuato a giocare con personalità”.