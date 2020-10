Biasin: “Pioli è un esempio, ha messo tutti a tacere”

MILANO – Attraverso TMW, il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso sul derby della Madonnina: “Il Milan ha vinto con merito. Pioli ha sconfitto Conte nella preparazione della sfida: il suo 4-2-3-1 prima ha messo in grande difficoltà la difesa dell’Inter, poi ha retto piuttosto bene l’onda d’urto nerazzurra nella ripresa. Pioli veniva considerato solo un traghettatore, nessuno scommetteva su di lui. Ha iniziato a fare le cose per bene, a vincere, ma anche quando è stato confermato in pochi credevano nel suo lavoro. Invece ha messo tutti a tacere: 20 risultati utili consecutivi, squadra giovanissima, giocatori rigenerati, mai una polemica. Un esempio“.