Biasin: “Milan, possibile ritorno di un giovane norvegese”

MILANO – Attraverso TMW, Fabrizio Biasin ha parlato delle possibili future mosse del Milan in ambito calciomercato: “Carlo Pellegatti mi informa che il Diavolo è ancora molto interessato a Simakan dello Strasburgo, acquisto sfumato nell’ultimo giorno di mercato per mancanza di alternative del club francese, che non sapeva con chi rimpiazzarlo. In attacco occhio all’eventuale ritorno di Jorgen Larsen del Groningen, gigante di 193 centimetri, classe 2000, norvegese, che ha già militato nelle giovanili rossonere un paio di anni fa. Potrebbe proseguire il processo di scandinavizzazione avviato dal Milan”.