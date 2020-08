Biasin: “Milan, ora ci sono idee chiare dopo tanti disastri”

MILANO – Su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan in vista della prossima campagna acquisti, che inizierà a settembre: “Il club adesso ha le idee chiare. Il diavolo andrà avanti con Ibra, cerca rinforzi a destra e prenderà anche un altro attaccante. Innesti logici per una squadra che finalmente non deve più ripartire da zero, ma può ragionare su pedine mirate. Questa cosa difficilmente la renderà una squadra in grado di ambire al titolo già dal prossimo campionato, ma ad uno dei primi quattro posti sì. Dopo anni di disastri gestionali è già molto”.

