Biasin: “Milan, occhio allo Shamrock. Bravo Maldini, con lui sono tornati sorrisi e idee”

MILANO – Attraverso TMW, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato della sfida che il Milan giocherà domani in Europa League, contro lo Shamrock: “Occhio agli irlandesi. Guidano il loro campionato con 9 vittorie, 2 pareggi e neanche una sconfitta. Hanno 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Non sono certamente all’altezza dei rossoneri sul piano qualitativo, ma hanno fisiologicamente una condizione migliore, avendo già disputato 11 partite. Quindi ha ragione Maldini: bisogna stare attenti. Dopo un anno di rodaggio, Paolo ha preso in mano il timone e si vede. I sorrisi abbondano, le buone idee anche: sembra tornato un pizzico del vecchio Milan, sparito negli ultimi anni”.