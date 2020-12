Biasin: “Milan, Ibra sembra essere in campo anche quando è assente”

MILANO – Il giornalista Fabrizio Biasin, attraverso TMW, ha elogiato il Milan, in grado di vincere ancora anche senza Zlatan Ibrahimovic, consolidando il proprio primato in classifica: “La sensazione è che Ibra sia in campo anche quando non c’è. Contro la Fiorentina immaginavamo molte più difficoltà per i rossoneri. Invece non è stato così e si sono persino divertiti. La partita del Milan è stata praticamente perfetta. Da un anno all’altro hanno cambiato tutti faccia: da Kessié a Calabria, da Calhanoglu al magazziniere. E allora è giusto insistere anche su Pioli, capace di portare a casa 8 vittorie e 3 pareggi nelle 11 sfide disputate senza il suo faro”.